Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 4 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.
Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.
Kaynak: AA