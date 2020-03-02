Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor
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Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

02.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:06
Marmara Denizi'nde lodos etkisini sürdürüyor

'nde kuvvetli esen lodos, 4 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 4 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemilerin kaptanları, yollarına devam etmek için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Kaynak: AA

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