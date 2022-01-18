Marmara Denizi'nde lodos etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Bölgede 2 gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları bugün denize açılacak.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.