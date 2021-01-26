Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor
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Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

26.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:42
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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