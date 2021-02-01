Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
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Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

01.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:30

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos 3 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 3 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde lodos 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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