Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı
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Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılığa yasak getirildi.

Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılığa yasak getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halen Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda "Marmara Denizi Eylem Planı" yürütülüyor.

Bu eylem planı kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılmasının sağlanması, Marmara Denizi'ndeki stokların korunması çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanlığı sorumluluk alanında bulunuyor.

Yayımlanan tebliğle, burada yapılan balıkçılığın kontrolünün daha iyi sağlanması, küçük balıkların avcılığının engellenmesi ve yakalanan balığın sanayide ham madde olarak değil, insan gıdasına uygun şekilde ambalajlanması hedeflendi. Bu kapsamda, küçük pelajik balıkların (hamsi, istavrit, sardalya) Marmara Denizi'nde çok fazla ve toplu olarak yakalanıp dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı.

Ayrıca, Çanakkale Boğazı Dardanos bölgesinde yer alan ve nesli tehlike altında bulunan "Cladocora caespitosa" türü sert mercan resiflerinin bulunduğu alan koruma altına alındı.

Işıkla avcılık düzenlemeleri için yetkilendirme yapıldı

Tebliğ kapsamında, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yasak olan ancak Akdeniz ve Ege'de kontrollü olarak yaptırılan ışıkla avcılığa ilişkin daha detaylı düzenlemeler yapılabilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne yetki tanındı.

Birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinde de düzenlemeye gidildi. 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri birincil av araçlarını 1 Eylül'den geçerli olmak üzere ağustos ayında seçebiliyordu. Akdeniz'de sezon açılış tarihinin 15 Eylül olması nedeniyle bölgedeki balıkçı gemilerinin birincil av aracı değişikliği işlemlerinin geçerlilik süresinin 16 Eylül'de başlatılması sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Marmara Denizi'nde hamsi, istavrit ve sardalya için dökme avcılık yasaklandı - Haberler Ekonomi
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