Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
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Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı

Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Marmara Denizi'nde yarından itibaren fırtına bekleniyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, Marmara Denizi'nde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınanın etkili olacağı duyuruldu.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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