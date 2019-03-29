Marmara Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün akşam etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA