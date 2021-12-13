Marmara Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Meteorolojik verilere göre; rüzgarın Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin Ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;

rüzgarın; Marmara Denizi'nde yarın (14. 12. 2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Çarşamba günü (15. 12. 2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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