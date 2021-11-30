Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor - Haberler
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Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımında aksamaya neden oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde kuvvetli esen lodos, 2 gündür deniz ulaşımında aksamaya neden oluyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Gemiler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Bu arada şiddetli rüzgar sahilde bulunan bazı işletmelerin şemsiyelerini devirdi.

Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle su altında kalan sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklardaki sular da çekildi.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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