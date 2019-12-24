Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:10
Marmara Denizi'nde deprem

'nde 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve 'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin kıyılarında saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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