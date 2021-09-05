Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü.

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların meraklı bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: BU KÖYDE İTFAİYECİ OLMAYANA KIZ VERİLMİYOR
Son dakika haber: BU KÖYDE İTFAİYECİ OLMAYANA KIZ VERİLMİYOR
UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
İlçe ilçe İstanbul'un aşı raporu! En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı
İlçe ilçe İstanbul'un aşı raporu! En fazla Kadıköy'de, en az Sultanbeyli'de yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Mesut Akusta Rasim Öztekin
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:29:51. #1.15#

title