Marmara Denizi'nde can pazarı
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Marmara Denizi'nde can pazarı

Marmara Denizi'nde can pazarı
İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | 3. Sayfa

Marmara Denizi'nde can pazarı Denizde nefes kesen operasyonla 2 kişi batmakta olan tekneyle birlikte kurtarıldı Marmara Denizi'nde motordan kaynaklı su alan teknede mahsur kalan 2 kişi nefes kesen operasyonla Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmara Denizi'nde can pazarı

Denizde nefes kesen operasyonla 2 kişi batmakta olan tekneyle birlikte kurtarıldı

BURSA - Marmara Denizi'nde motordan kaynaklı su alan teknede mahsur kalan 2 kişi nefes kesen operasyonla Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul limanına kayıtlı Görgülü isimli tekne ile Gemlik Sahili'ne tur atan M.B.ile E.K.motorlarının arıza yapmasından dolayı sürüklenmeye başladı. Tekneyi tamir etmek isteyen arkadaşlar, başaramayınca küçük botla biri ayrılarak yardım getirmeye gitti. Ancak sahile olan uzaklığı kestiremeyen 2 kafadar, kısa süre sonra 158 Alo Sahil Güvenlik ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanlığı'na bağlı ekiplerde ilk olarak tekneden ayrılan kişiye ulaştı.

Bot ile denizin ortasında kalan kişiyi Sahil Güvenlik botuna alan ekipler, daha sonra teknenin yanına hareket etti. Teknenin yanına varan ekipler, ilk olarak botun su alan kısmını onardı. Daha sonra tekne yedeklenerek en yakın liman olan Armutlu balıkçı barınağına çekildi. 2 arkadaş, teknelerini batmaktan kendilerini ise ölümden kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Marmara Denizi'nde can pazarı
Marmara Denizi'nde can pazarı
Marmara Denizi'nde can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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