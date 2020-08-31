Marmara Denizi'nde balıkçılar "vira bismillah" dedi
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Marmara Denizi'nde balıkçılar "vira bismillah" dedi

Bursa'da "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Gemlik'te yapılan törenle açıldı.

Marmara Denizi'nde balıkçılar
31.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:54

Bursa'da "2020 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu", Gemlik'te yapılan törenle açıldı.

Karacaali Mahallesi'nde, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mart ayının sonlarında erken kapatılan sezonun açıldığını belirtti.

Aygün, "Bu gece yarısından itibaren balıkçılarımız, Marmara Denizi'nde avlanmaya başlayacak. Her türlü sağlık tedbirini elden bırakmadan inşallah bu sezonu bolluk ve bereket içinde geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa'nın 115 kilometrelik sahil uzunluğu ve 9 balıkçı barınağına sahip olduğunu aktaran Aygün, kentin Marmara Denizi ve Karadeniz'de avlanan su ürünlerinin Batı Anadolu'ya naklinde önemli bir geçiş ve kapı görevi gördüğüne dikkati çekti.

Kentte 243'ü denizlerde, 346'sı göllerde 589 ruhsatlı balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiğini belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Balıkçılık yapabilme ehliyetine sahip gerçek kişi ruhsat tezkeresine sahip balıkçı sayısı ise 3 bin 558'dir. Ayrıca ilimizde bulunan 589 ruhsatlı tekneden 23'ü büyük gırgır teknesidir. Denizlerimizden 2019'da avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 4 bin 269 ton, iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin miktarı da 1514 ton olmak üzere toplam 5 bin 783 tondur. Geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklemesi amacıyla 426 balıkçı gemisi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 425 bin lira ödeme yapılmıştır."

Aygün, kısa süre önce ilk defa balıkçı barınaklarını temizlediklerini dile getirerek, "Ayrıca bir denetim teknesi alımı ile ilgili ihale sürecimiz devam ediyor. Bütün bu çalışmalarla bundan sonra üretimimizin önemli miktarda artacağına inanıyorum." dedi.

Törene, Kaymakam Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna da katıldı.

Kaynak: AA

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