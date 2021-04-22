MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI
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MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde arızalanan LPG tankeri, Ahırkapı'ya çekildi.

MARMARA Denizi'nde arızalanan LPG tankeri, Ahırkapı'ya çekildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fas'tan Ukrayna'ya boş halde giden 199 metre boyundaki Norveç bayraklı CLIPPER VENUS adlı LPG tankerinin makinesi dairesinde henüz bilinmeyen nedenle arıza oldu. Marmara Denizi'nde arızalanan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörü tarafından Ahırkapı'ya çekildi.

MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI
MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI
MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI
MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI
MARMARA DENİZİ'NDE TANKER ARIZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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