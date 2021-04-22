Marmara Denizi'nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı
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Marmara Denizi'nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fas'tan Ukrayna'ya boş vaziyette giden Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankeri Marmara Denizi'nde makine arızası yaptı.

Fas'tan Ukrayna'ya boş vaziyette giden Norveç bayraklı CLIPPER VENUS isimli LPG tankeri Marmara Denizi'nde makine arızası yaptı. Arıza yapan LPG tankeri Kıyı Emniyeti tarafından kurtarılarak, Ahırkapı'ya geçildi.

Fas'tan Ukrayna'ya giden 199 m boya sahip Norveç bayraklı Calipler Venus isimli LPG tankeri, Marmara Denizi'nde makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 7 Römorkörü tarafından kurtarıldı. Boş olan Tanker, Ahırkapı bölgesine çekildi. - İSTANBUL

Marmara Denizi'nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı
Marmara Denizi'nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı
Marmara Denizi'nde arıza yapan LPG tankeri kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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