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Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde bir olta balıkçısı tarafından yakalanan denizde nadir bulunan 7 kiloluk üç adet Alyanak Cupra balığı kilosu 120 liradan satıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde bir olta balıkçısı tarafından yakalanan denizde nadir bulunan 7 kiloluk üç adet Alyanak Cupra balığı kilosu 120 liradan satıldı.

Bu tür balığın çok nadir çıktığını söyleyen Bandırma Balık halinde balıkçılık yapan Sezgin Acar, "Bugün üç adet deniz çuprası geldi. Erdek Narlı Mahallesinden. 6 buçuk 7 kilo civarında. Her zaman bulunmayan bir balık. Kafasının kenarında alyanak şeklinde işaret vardır bu balığın. Kilosu 120 liradan verdik müşterilerimize. Çok lezzetli bir balık" dedi. - BALIKESİR

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

Marmara Denizi'nde Alyanak Çuprası yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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