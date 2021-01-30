Marmara Denizi'nde 9 şilep ve tanker lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi
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Marmara Denizi'nde 9 şilep ve tanker lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi

30.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:40
Marmara Denizi'nde 9 şilep ve tanker lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirledi

Marmara Denizi'nde yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, şiddetli lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Marmara Denizi'nde yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, şiddetli lodos nedeniyle Tekirdağ sahilinde bekliyor.

Sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren ve hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos deniz ulaşımında aksamalara neden oldu, şilep ve tankerler sahile demirledi.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tayfaların limanda ağları onardıklarını; balıkçıların, hava normale dönene kadar denize açılmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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