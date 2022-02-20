Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TEKİRDAĞ (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA / Merve Yıldızalp - Güncel