Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TEKİRDAĞ (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Marmara Denizi, Tekirdağ, AFAD, Güncel, Haberler

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