Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
09.09.2020 01:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 01:18

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Kaynak: AA

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