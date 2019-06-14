Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

MARMARA Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

MARMARA Denizi'nde, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de, Yalova Çınarcık açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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