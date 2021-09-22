Marmara Denizi müsilajdan arınacak - Haberler
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Marmara Denizi müsilajdan arınacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Marmara Denizi müsilajdan arınacak

Müsilajla mücadele kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında kapsamında Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi başlatıldı.

MARMARA (Habermetre) - Müsilajla mücadele kapsamında; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında kapsamında Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi başlatıldı. 3 yıl boyunca sürecek çalışmalarla müsilaj ve deniz kirliliğinin önüne geçilecek.

Marmara Denizi'nde Müsilaj ile Mücadele Eylem Planı'nın 18. Maddesi kapsamında Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklığında başladı. Koordinatörlüğünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında; Erdek, Bandırma ve Marmara ilçelerinde tespit edilen hayalet ağlar temizlenerek sualtı yaşamına verdiği zararların önüne geçilecek. 3 yıl süreli protokol kapsamında 2022 yılında aynı faaliyetler hem Marmara hem de Ege Denizi'nde Edremit Körfezi'nde devam edecek. Hayalet ağların temizlenmesi yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, yapay resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

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Haber: Marmara Denizi müsilajdan arınacak - Haberler
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