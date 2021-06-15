Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı
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Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle gereği "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum başkanlığında İstanbul ili Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle gereği "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum başkanlığında İstanbul ili Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilimiz Valisi İlhami Aktaş ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın yanı sıra diğer kurul üyeleri katıldı

Toplantıda müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirilerek, izlenecek yol haritası ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Haberler
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