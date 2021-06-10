Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında "İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı" gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nde Vali Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İlçe Belediye Başkanları, İl Müdürleri, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj kirliliğine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda başlatılan ve 22 maddelik Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliğinin ele alındığı toplantıda, İstanbul'da yürütülen çalışmalara ilişkin kararlar değerlendirildi.

Vali Yerlikaya, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada; Kocaeli'de yapılan toplantıyı ve Caddebostan Sahili'nde başlatılan müsilaj temizlik çalışmalarının, bilimin ışığında ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Vali Yerlikaya, "Marmara Denizimiz gözümüz, her şeyimiz. Burada bir ayı aşkın zamandır müsilajla ilgili bir kirlilik söz konusu. İlk zamandan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız konuyu bilim insanları ile beraber araştırıyordu. Başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere İstanbul'daki üniversitelerimiz de detaylı bir şekilde çalışıyor. Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizle birlikte, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bilimin rehberliğinde büyük bir hassasiyetle çalıştık. " dedi.

Çalışmalar kapsamında Valilik bünyesinde İstanbul Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu belirten Vali Yerlikaya, 5 Haziran'dan bu yana yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışmaların düzenli olarak takip edileceğini ve her aşamasının kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Vali Yerlikaya, katılımcılara teşekkür ederek, istişarenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Uygulama programının ele alındığı toplantı, yapılan görüş ve istişarelerle sona erdi.

Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Rahşan Gülşan Erkan Petekkaya
Spor Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı İstanbul Koordinasyon Merkezi Toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 18:35:03. #1.15#

title