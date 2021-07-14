Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak
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Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantımızı yarın 11.00'de yapacağız. Bakan yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz. İlk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapacağımız toplantıda; bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları ve bundan sonraki yol haritamızı Kurul üyelerimizle istişare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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