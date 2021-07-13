Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu yarın ikinci kez toplanacak

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek.

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ikinci kez bir araya gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıya ilişkin detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın saat 11.00'de yapacaklarını aktararak, paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

"Bakan Yardımcılarımız, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, ilgili kurum temsilcileri ve bilim kurulumuzun katılacağı toplantıda müsilaj seferberliğimizin bir ayını değerlendireceğiz. İlk günden beri aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarla Marmara Denizi'mizi temizliyor, mavisine kavuşturuyoruz. Yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapacağımız toplantıda; bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları ve bundan sonraki yol haritamızı Kurul üyelerimizle istişare edeceğiz."

Bakan Kurum'un başkanlığında düzenlenecek toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay Hakan Kuşlaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, TÜBİTAK ve Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK-MAM Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Başkanı Murat Kıran, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Büyükkaralı ve ilgili kurum temsilcileri katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük