Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
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Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajın (deniz salyası) giderilmesi amacıyla düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajın (deniz salyası) giderilmesi amacıyla düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Kocaeli Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, müsilajın giderilmesine yönelik hazırlanan toplantıya Vali Yavuz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, kurum il müdürleri, oda başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilajla mücadele amacıyla açıklanan eylem planına paralel olarak "Kocaeli Acil Eylem Planı" hazırlıklarının geniş katılımlı olarak ele alındığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun önemine değinildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik eylem planını içeren sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, kurumların koordinasyonunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi, görüş ve öneriler sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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