Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi
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Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Hasan Şıldak Marmara Denizinde meydana gelen müsailaj olayı ve etkileriyle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurum temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Vali Hasan Şıldak Marmara Denizinde meydana gelen müsailaj olayı ve etkileriyle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kurum temsilcileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantıya Vali Şıldak'ın yanı sıra BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel, Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Toplantıda müsilaj temizleme çalışmaları, denetim çalışmaları ve yatırım planlamaları konuları değerlendirildi. Vali Şıldak, toplumsal çevre duyarlılığının arttırılması, denizlerin temiz tutulmasına yönelik çalışmaların koordinasyon ve kararlılık içinde yürütülmesi için kurum ve kuruluşlarla sıkı bir tempoyla çalışıldığını belirtti.

Kaynak: Habermetre

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