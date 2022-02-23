MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAKAN KURUM'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI - Haberler
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MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAKAN KURUM'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARMARA Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı.

İSTANBUL (DHA) - MARMARA Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Kurum'un açıklama yapması bekleniyor.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAKAN KURUM'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAKAN KURUM'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI BAKAN KURUM'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mehmet Emin Birpınar, Dolmabahçe Sarayı, Murat Kurum, İstanbul, Güncel, Haberler

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