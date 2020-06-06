Marmara Denizi dibinden çıkarılan atıkları sergilediler Marmara Denizi dibinden çıkarılan atıkları sergiledilerTEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde dalgıçlarla temizlik yaptı.

Marmara Denizi dibinden çıkarılan atıkları sergilediler

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Marmara Denizi'nde dalgıçlarla temizlik yaptı. Denizin dibinden çıkarılan malzemeler farkındalık yaratmak için sergilendi.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Marmara Denizi'nde gönüllü dalgıçlar ve kepçe yardımıyla temizlik yaptı. Dalgıçlar denizin dibinden, aralarında demirler, otomobil lastiklerinin de bulunduğu yığınla atıkları kepçe yardımıyla kıyıya çıkardı.

Denizin dibinden çıkarılan materyaller, farkındalık yaratmak için Tarihi Bedesten önünde aynı zaman da fotoğraf sergisi ve stant açarak çevre bilinci ve farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte broşür dağıtan ekipler, vatandaşlara çevrenin korunması ile ilgili neler yapılabileceği ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: DHA