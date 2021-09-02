Marmara Denizi daha sağlıklı hale gelecek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma'nın çevre sorunlarını ortadan kaldıracak büyük bir adım daha atıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma'nın çevre sorunlarını ortadan kaldıracak büyük bir adım daha atıyor. Bandırma'da derin deşarjı ortadan kaldırarak Marmara Denizi'ni daha sağlıklı bir hale getirecek ve kirliğini engelleyecek Atık Su Arıtma Tesisi inşaatına başlanıyor.

Avrupa Birliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından hayata geçirilecek olan "Bandırma Entegre Su Projesi" kapsamında inşa edilecek "Bandırma Atık su Arıtma Tesisi"nin başlangıç ve tanıtım toplantısı, Bandırma'da gerçekleştirildi. Toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü IPA Çevre Program Otoritesi Başkanı Bülent Üncü, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Konuşmasında, katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyerek ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirdiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, siyaset üstü bir anlayışla tüm şehre hizmet verdiklerini söyledi.

BANDIRMA'DA 2023'E KADAR İŞ MAKİNALARI SÜREKLİ ÇALIŞACAK

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'la gerçekleştirdikleri istişarelerle ilçenin en önemli sorununun atık su arıtma tesisi yetersizliği ve çöp yönetimi olduğunu dile getiren Başkan Yücel Yılmaz "Geriye dönülmez hatalar yapmamak adına; Bandırma ve Erdek'te derin deşarjı ortadan kaldırmak amacıyla atık su arıtma tesisleri yapıyoruz. Sonuç odaklıyız, inandığımız yolda milletin desteğini alarak devam ediyoruz. Bandırma'da, arıtma tesisi yapımı için 2023'e iş makineleri sürekli çalışacak. " diye konuştu.

MARMARA DENİZİ DAHA SAĞLIKLI HALE GELECEK

Atık yönetimini iyi yapmak gerektiğini ifade eden Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Göreve geldiğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların yüzde 80'ini halkın direkt olarak görmediği yerlere yaptık. Örneğin; Bandırma'nın çok büyük bir çöplüğü vardı. Bunun için altyapıyı hazırladık, üstünü örtüyoruz. Çevreye zarar vermeyecek hale getirdik, şimdi de arıtmasını yapıyoruz. Erdek'in tüm çöplüklerini kapatıyoruz ve burada da enerji üretecek altyapılar oluşturuyoruz. Tesisimizi işletmeye aldığımızda Marmara Denizi daha sağlıklı hale gelecek. Geri dönülmesi zor hatalar olmaması için Bandırma'da öncelikli yatırımımız atık su tesisi ve çöp yönetimi işi. Şehrimizin yaşam kalitesini artıracağız. Arıtmamız; Bandırmamız'a, şehrimize, Marmara Denizi etrafında yaşayanlara ve Türkiye'yi seviyorum diyen herkese hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. "

Kaynak: Habermetre