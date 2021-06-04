Marmara Denizi böyle kirleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Marmara Denizi böyle kirleniyor

Marmara Denizi böyle kirleniyor
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA Uludağ'dan doğup Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı.

BURSA Uludağ'dan doğup Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Başkanı Sedat Güler, Nilüfer Çayı'nda hiçbir canlının yaşamadığını belirterek, "Bursa'daki derelerin çoğunluğu denize dökülürken kirletiliyor. Marmara Denizi, Marmara Bölgesi'nin foseptik çukuru haline döndü" dedi.

Uludağ'dan doğup, ovadaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, evsel, sanayi ve tarım atıkları nedeniyle siyaha boyandı. Havzasında birçok sanayi bölgesinin bulunduğu çayda, kirlilik nedeniyle canlı yaşamı ve bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz etkilendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğaseverler, yarın kutlanacak olan Dünya Çevre Günü öncesi nehrin kirletilmesine tepki gösterdi.

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Uludağ'dan çıkıp, 200 kilometreden fazla yol kat ederek Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'ndaki tehlikeyi yıllar önce gördüklerini söyledi. Bursa'da, doğa savunucularıyla birçok kitlesel eylem yaptıklarını belirten Güler, hazırladıkları raporları o dönemin yöneticilerin verdiklerine ifade etti. Güler, şöyle konuştu: "Nilüfer Çayı'ndan şu anda akan su Uludağ'dan gelen su değil. Bu su, yol boyunca sanayi atıklarının kimyasalları ile kirletilen gider haline dönüştü. Nilüfer Çayı bunun en başlıca örneği. İçerisinde hiçbir canlı yaşamıyor. Köylüler, kullanmak için ellerini suya sokunca yara oluyor. Bu kimyasal su denize gitmeden müsilajı artıran etken haline geldi. Nilüfer Çayı bunun bariz bir örneği. Bursa'daki derelerin çoğunluğu denize dökülürken kirletiliyor. Marmara Denizi, Marmara Bölgesi'nin foseptik çukuru haline döndü. Sorunun çözümü, yerinde bertaraf etmek. Eski arıtma tesislerini modernize etmek. Bu yapılamıyorsa eskiyen tesisleri kapatmak gerekiyor. Bunlar gerçekleşirse, Marmara Denizi, ekolojik sistem içerisinde yıllar sonra eski haline gelebilir."'BU SUDA HİÇBİR CANLI YAŞAMIYOR'Karacabey Boğazı'nda bulunan kırsal Hayırlı Mahallesi'nde yaşayan Orhan Durmaz ise, "Bursa'nın bütün evsel, sanayi ve kimyasal atıkları bu suyun içinde. Bu suda yaşam sıfır, hiçbir canlı yaşamıyor. Nilüfer Çayı, Çapraz Çayı'yla birleşerek Karacabey Longoz Ormanları'na oradan da Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bu pislik Marmara Denizi'ne gidiyor ve deniz salyası olarak dönüyor" dedi.'KATRAN GİBİ MARMARA DENİZİ'NE AKIYOR'Bölge mahallelerde tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğunu söyleyen Hayırlar Mahallesi muhtar azası İsmail Aydemir ise, "Biz bu dereyle arazimizi suluyorduk ancak şu an arazi sulama işi bitti. Bu suyun bu kadar kirli olmasının nedeni, çiftliklerdeki pisliklerin arıtılmadan buraya salınmasıdır. Bu da direkt Marmara Denizi'ne giden kirli bir su. Bunun 30 metre ilerisinde bir içme suyu kuyumuz var, suyu 80 metre aşağıdan alıyoruz. Bu akarsuyun kirliliğinden dolayı bizim içme suyumuzun kokusu ve tadı da değişti. Bu kirlilik insanlara da zarar veriyor artık" diye konuştu.

Nilüfer Çayı'nda canlı yaşamın bittiğini öne süren Aydemir, kirli suyun Marmara Denizi'ndeki canlı yaşamı da olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Aydemir, "Bölgedeki akarsuların kirliliği Marmara Denizi'nde toplanıyor. Nilüfer Çayı, Uludağ'ın kar suyuydu, en temiz suyumuz oydu. Biz oradan içme suyu alırdık. Şimdi bırakın içme suyunu, elinizde yara varsa suya elinizi soktuktan sonra yara kapanmıyor, mikrop kapıyor. Bursa sanayisinin bütün atıklarının verildiği bir akarsu, katran gibi Marmara Denizi'ne akıyor, suda bir canlı bile yaşamıyor, suyun vasfı bitti" diye konuştu.


Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor
Marmara Denizi böyle kirleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

'Bunlar daha iyi günlerimiz' diyen Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam: Balığı da yüzmeyi de unutun
"Bunlar daha iyi günlerimiz" diyen Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam: Balığı da yüzmeyi de unutun
200 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 'GAYİPLER ÇETESİ' ÇÖKERTİLDİ
200 MİLYONLUK VURGUN YAPAN 'GAYİPLER ÇETESİ' ÇÖKERTİLDİ
ODTÜ'nün araştırma gemisi 3 gün boyunca Marmara'da deniz salyasını inceledi! İşte İstanbul'un en kirli 5 noktası
ODTÜ'nün araştırma gemisi 3 gün boyunca Marmara'da deniz salyasını inceledi! İşte İstanbul'un en kirli 5 noktası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Adnan Menderes Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara Denizi böyle kirleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:27:28. #1.15#

title