Marmara denizi beyaza büründü

- Marmara denizi beyaza büründü Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova'da sahilinde görülen beyaz tabakanın "deniz salyası" olarak bilinen doğal bir olay olduğunu bildirdi.

- Marmara denizi beyaza büründü

YALOVA - Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova'da sahilinde görülen beyaz tabakanın "deniz salyası" olarak bilinen doğal bir olay olduğunu bildirdi.

Yılmaz, konuyla ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Yılmaz, yaptıkları incelemelerde, tabakanın doğal bir olay sonucu oluştuğunu dile getirdi. Yılmaz, "Söz konusu analizlerde deniz biyologları tarafından ve müdürlüğümüz personelince incelenmiş olup, söz konusu kirlilik olduğu iddia edilen hususu deniz salyası olarak nitelendirilen doğal bir olay olduğu, deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen ve sadece ilimizi sınırları içinde değil aynı zamanda diğer kıyısı olan Marmara iline kıyısı olan illerde de görüldüğü tespit edilmiştir" dedi.

Vatandaşların konuyla ilgili tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Endişelenecek bir durum yoktur, herhangi bir kimyasal kirlilik değildir. Doğal olay olarak görülen deniz suyu sıcaklığının değişmesine paralel olarak ortaya çıkan bir alg patlaması ve bazı noktalarda da deniz salyası olarak nitelendirilen bir doğal olaydır. Doğal sıcaklığın, deniz sıcaklığının besin değerlerinin normale dönmesine müteakip kendiliğinden yavaş yavaş düzene girer.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE KAYA