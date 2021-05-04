Marmara Deniz'inde "deniz salyası" istilası sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Deniz'inde "deniz salyası" istilası sürüyor

Marmara Deniz'inde 'deniz salyası' istilası sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor.

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor. Küçükçekmece sahilini de kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nin kıyı kesimi deniz salyası olarak adlandırılan beyaz bir tabakayla kaplandı. Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde de yoğun bir şekilde görülmeye başlanan deniz salyası kötü bir görüntü ortaya koyuyor. Köpük gibi görünen ve denizde renk değişimine neden olan müsilaj yani deniz salyası, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olarak biliniyor. Mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı
Vali Yerlikaya İstanbul'da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldığını açıkladı
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Polisten İranlı turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de evinde oturacaksın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Töre Rıza Kayaalp Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmara Deniz'inde "deniz salyası" istilası sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 01:45:19. #1.15#

title