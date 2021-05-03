Marmara Deniz'inde "deniz salyası" istilası sürüyor
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Marmara Deniz'inde "deniz salyası" istilası sürüyor

Marmara Deniz'inde 'deniz salyası' istilası sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor.

İstanbul sahillerinde görülmeye başlanan deniz salyası istilası artarak devam ediyor. Küçükçekmece sahilini de kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nin kıyı kesimi deniz salyası olarak adlandırılan beyaz bir tabakayla kaplandı. Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde de yoğun bir şekilde görülmeye başlanan deniz salyası kötü bir görüntü ortaya koyuyor. Köpük gibi görünen ve denizde renk değişimine neden olan müsilaj yani deniz salyası, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir madde olarak biliniyor. Mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi.

(Deniz Zeybek - Emre Baba/İHA)

Marmara Deniz'inde 'deniz salyası' istilası sürüyor
Marmara Deniz'inde 'deniz salyası' istilası sürüyor
Marmara Deniz'inde 'deniz salyası' istilası sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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