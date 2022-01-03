Marmara'dan ve Karadeniz'den istediğini alamayan Tekirdağlı balıkçılar paydos etti

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara'da umduklarını bulamadıkları için bir süre Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı balıkçılar, balığın azalması nedeniyle erken paydos etti.

Balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerine topladıkları ağları onarmaya başladı.

Farklı şehirlerden Tekirdağ'a gelen tayfalar da ağ onarım mesailerinin bitmesinin ardından memleketlerine dönecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sezonun balıkçılar için durgun geçtiğini söyledi.

Küçük balıkçı teknelerini avlanmayı sürdüreceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Son bir iki haftadır denizden istediğimizi alamadık. Büyük gırgır tekneleri de zaman zaman farklı şehirlerde avcılık yaptı. Yeni yılda da balıkçı umduğunu bulamadı. Büyük teknelerde paydos etti. Tekneler limana çekildi, ağ tamiratı yapacak arkadaşlar. 12 metrenin altında olan tekneler yine nasibini aramaya devam edecek." dedi.

Balıkçı İdris Şeremet de sezonun balıkçıların umduğu gibi geçmediğini bu nedenle erken paydos ettiklerini belirtti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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