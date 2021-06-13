Marmara'daki müsilajdan kaçan çinekop Sinop'ta tutuldu

Marmara'daki müsilajdan kaçan çinekop Sinop'ta tutuldu Marmara'da etkili olan müsilaj nedeniyle çinekop Karadeniz'e erken göç etti.

Marmara'daki müsilajdan kaçan çinekop Sinop'ta tutuldu

SİNOP - Marmara'da etkili olan müsilaj nedeniyle çinekop Karadeniz'e erken göç etti. Marmara'daki balıkçının müsilaj nedeniyle tutamadığı balıklar Karadenizli balıkçının yüzünü güldürdü. Ufak teknelerde 2 tona kadar çinekop tutanlar oldu. Fiyatlara yansımasa da tezgahlarda çinekop bereketi yaşandı.

Sinop'ta balık tezgahlarında çinekop bereketi yaşandı. Bu dönemde olması gerekenden daha fazla çinekop tutulduğunu söyleyen balık satıcıları nedeni Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj olarak tahmin ettiklerini belirtti.

Balık satıcısı İsmail Değer, "Gerçekten geçen yıllarda böyle olmamıştı. Bizde şaşırdık. Çinekop'un bu aylarda bu böyle çok olmasına bizde şaşırdık. Gerçekten de çok tutanlar var. Ufak teknelerde 1 ton tutan var, 500 kilo tutan var, 2 ton tutan var. Gerçekten bu İnebolu Ayancık taraflarında bizim şehrimizde de Ayancık taraflarında Türkeli taraflarında bayağı çok tutan var. Bizim tezgahlarımıza da geldi tabi. Bol bol geldi. Şu anda fiyatları 50-60 TL arasında değişiyor. Çok olmasına rağmen yine fiyatlarda bir düşüş olmadı. Onun için tezgahlarda alıcıları bekliyoruz" dedi.

Yaşanan bereketin sebebine değinen Değer, "Gerçekten de daha önce bu Marmara'daydı. Boğaz'dan bu kadar erken geçmezdi. Büyük ihtimalle tahminimizde öyle Marmara'daki deniz salyasının bunu etkilediğini düşünüyoruz. Hayvanın orada barınamadığını düşünüyoruz. Birde deniz salyası sebebiyle oradaki balıkçıların avlanma yapamadığı ve o netice itibarıyla bu tarafa doğru göç ettiğini sanıyoruz. Çünkü deniz salyasında hayvan barınamadı boğazı geçti bu tarafa doğru geliyor. Yani bizim tahminimiz görüşümüz bu. Sanırım öyle olması da gerekiyor. Pek uzun süreceğini sanmıyoruz. 1 hafta içerisinde dağılır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka