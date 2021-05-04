Marmara'daki deniz salyasına karşı ortak mücadele yürütülüyor
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Marmara'daki deniz salyasına karşı ortak mücadele yürütülüyor

Marmara'daki deniz salyasına karşı ortak mücadele yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Marmara Denizi kıyılarında yayılımı süren deniz salyasına (müsilaj) karşı çözümü sahada araştırıyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Marmara Denizi kıyılarında yayılımı süren deniz salyasına (müsilaj) karşı çözümü sahada araştırıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, mart ayından bu yana Marmara Denizi'nde yayılan deniz salyasına çözüm üretmek için Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bandırma Denizcilik Fakültesine bağlı öğretim üyeleri saha araştırmaları yapıyor. Bu çalışmaya katılan İBB de diğer kurumlarla irtibat içinde süreci izliyor ve gerekli yardımı veriyor.

Marmara Denizi'nde ilk kez görülen beyaz, açık kahverengi ve köpük gibi olan deniz salyalarına karşı deniz yüzeyi temizleme tekneleri (DYTT) ile mücadele ediliyor. DYTT'lerin pervaneleriyle deniz salyası öbeklerini parçalayıp dibe indirmek ve toplamak amaçlanıyor. Ancak akışkan, yapışkan ve sıvımsı olmasından ötürü DYTT'ler, deniz salyası karşısında yeterli etkiyi gösteremiyor.

Uzmanlar, deniz salyasının, geçmişteki su yosunu patlamalarının ortadan kalkması ve deniz dibine inmesi sürecinde yapılan gözlemlere dayanarak mevsimsel geçiş süreci tamamlanıp deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığında ortadan kalkacağını düşünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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