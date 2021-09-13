MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI - Haberler
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MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma Körfezi'nde dalgıçlarca orfoz balığı görüntülendi.

BALIKESİR'in Bandırma Körfezi'nde dalgıçlarca orfoz balığı görüntülendi. 1960'lı yıllardan bu yana Marmara'da orfoz balığına rastlanılmadığını belirten Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Deveci "Deniz yaşam varlığı ve balık çeşitliliği açısından bu çok önemli bir gelişme" dedi.

Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'na katılan dalgıçlar, orfoz balığı görüntüledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı üyesi, milli sporcu Fırat Yağcı, tarafından görüntülenen orfoz, balık çeşitliliğinin artması açısından önemli bir etken olarak yorumlandı. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, 1960'lı yıllardan bu yana bölgede orfoz balığının görüntülenmediğini belirtti.

'BU TESPİT TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR MİLAT'

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nın kurucusu da olan İlhan Deveci "Bandırma Körfezi'nde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımımız, çok başarılı bir tespit yaptı. Çünkü 1960'lı yıllardan itibaren Marmara Denizi'nde orfoz maalesef gözlemlenmiyor. Belki bazı duyumlar var ama şu güne kadar kayıt altına alınmamıştı. Dolayısıyla sporcularımız Türkiye şampiyonasında bunu kayıt altına alma ve videosunu çekme fırsatı buldu. Bunun bilim tarihinde, Türkiye'de önemli bir milat olduğunu düşünüyorum. Bu konuda akademik camiada da bir araştırma yaptım. Özellikle Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu hocamla görüştüm. Kendisi orfozun da tarihini yazan bir kaynağa sahip. Kendisiyle de bu konuda Marmara'da uzun yıllardan bu yana orfozun bulunmadığı konusunu tespit ettik. Bu anlamda Balıkesir Belediyespor Zıpkınla Balık Avı Takımı'nı tebrik ediyorum. Bilimsel çalışmaların muhakkak vatandaş ve toplum ayağının olması gerekiyor. Çünkü yapılan birçok tetkikte aslında daha önce de bu bölgelerde yaşayan ve birçok faaliyeti yürüten halkın buna katkı sunabileceğine inanıyorum. Şuna da vurgu yapmak istiyorum. Zıpkınla balık avı, denizlerimizdeki farklı türleri keşfetmekte önemli bir araç. Bu anlamda yine bilimsel çalışmaların bu sporcularla birlikte ele alınmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Bu tespit, Türkiye'de önemli bir milat. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'GELECEĞİMİZ İÇİN UMUT OLDU'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı Takımı oyuncusu Fırat Yağcı, antrenman sırasında orfoz balığına denk geldiğini ve kayıt altına aldığını belirterek "Marmara Denizi, orfoz görülmemesinin yanı sıra müsilaj nedeniyle de kötü anılıyordu. Durumun böyle olmadığını da görüntülü şekilde kaydetmeyi başardık" dedi.

Takım Kaptanı Sedat Osmanoğlu ise "Marmara'da çekilen bu görüntü, müsilaj sonrası canlanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu anlamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu görüntüler geleceğimiz için umut oldu" diye konuştu.

MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI

MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI

MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI

MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

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Haber: MARMARA'DA YILLAR SONRA ORFOZ BALIĞI KAYIT ALTINA ALINDI - Haberler
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