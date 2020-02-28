Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: Şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi
Haberler » Güncel » Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor - Haber

Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

28.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:48
Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler