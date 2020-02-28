Marmara'da sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

28.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:48

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Trakya ile gece saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, rüzgarın güney ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA