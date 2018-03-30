Marmara'da Sıcaklıklar Artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin geneli bugün yer yer puslu ve sisli geçecek.

Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.