Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
14.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:04
Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Zamanla yağmur ve sağanak beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA