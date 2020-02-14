Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
Haberler » Güncel » Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak - Haber

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nin genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

14.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:04
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

'nin genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Zamanla yağmur ve sağanak beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler