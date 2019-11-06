Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

06.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:46
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın Trakya'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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