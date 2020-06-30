Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
30.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:15
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA