Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA