Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

06.09.2019 11:04
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nin genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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