Marmara'da sıcaklık azalıyor

16.08.2019 08:49

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA