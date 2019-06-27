Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA