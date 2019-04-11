Marmara'da Sıcaklık Artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gece, bölgenin geri kalanı ise akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA