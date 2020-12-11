Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor
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Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

11.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:06
Marmara'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah, Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul çevrelerinde, gece ise Trakya'da yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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