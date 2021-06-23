Marmara'da sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara'da sağanak etkili oldu

Marmara'da sağanak etkili oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına ağaçları devirirken, bir çok ev ve işyerini ise su bastı.

Marmara ilçesinde akşam satlerinde başlayan dolu yağışı, yerini sağanak yağmura bıraktı. Özellikle Avşa, Saraylar ve Ekinlik Mahalleri'nde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda işyerlerinin, mahallerde ise bir çok evi sular altında kaldı. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, "Yağışlar 45 dakika sürdü. Bayağı zarar verdi. Saraylar, Ekinlik ve Avşa Adası'nda bazı evler sular altında kaldı. Yollar da bozuldu. Uzun süredir böyle bir yağış görmedik" dedi. Bu arada, Saraylar'da fırtına nedeniyle bazı ağaçların yıkıldığı öğrenildi.


Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu
Marmara'da sağanak etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
Deniz salyasına karşı yeni yöntem! İzmit Körfezi'ne oksijen makineleri bırakıldı
Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline...
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Tuğba Coşkun Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara'da sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 19:32:43. #1.14#

title